يسرائيل هيوم: هجمات على نطنز ومدينة الأهواز في إيران

وذكرت الوسائل، أنه "تم تفعيل الدفاعات الجوية في نطنز وسط ".واشارت الى انه "تم تغعيل الدفاعات الجوية في والأهواز جنوب غربي البلاد بعد رصد هجمات اسرائيلية".فيما لفتت وسائل اعلام عبرية، الى أن " تتوقع مزيدا من الهجمات الإيرانية خلال الساعات المقبلة"، فيما اكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية" سماع دوي صفارات الإنذار في مواقع بالجولان خشية تسلل مسيرة".