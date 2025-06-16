السفارة الصينية في إسرائيل: نحذر رعايانا من تفاقم الوضع الأمني

وقالت السفارة في بيان تابعته ، انه " نحذر رعايانا المتواجدين في السفارة الاسرائيلة مغادرة من تفاقم الوضع الامني".واضافت، انه "على الرعايا مغادرة اسرائيل باتجاه الاردن".