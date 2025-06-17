السفارة الأمريكية تعلن تعليق عملها وتعذر إجلاء مواطنيها من إسرائيل

وجاء في بيان نشرته البعثة الدبلوماسية عبر منصة "إكس" أن الإغلاق يشمل جميع مكاتبها، بما في ذلك الأقسام القنصلية في وتل أبيب.وأوضح البيان أن القرار جاء "بسبب الوضع الأمني المتوتر وتوجيهات السلطات الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن السفارة غير قادرة حاليا على تقديم مساعدة مباشرة للمواطنين الأمريكيين الراغبين في مغادرة ، أو تنظيم عمليات إجلاء لهم.وأضافت أن جميع الموظفين الحكوميين الأمريكيين وأفراد عائلاتهم سيبقون في منازلهم حتى إشعار آخر، مع التشديد على ضرورة التزامهم بتعليمات السلامة.يأتي هذا الإعلان في خضم تصاعد التوتر الإقليمي، حيث تشن هجمات صاروخية على عدة مناطق إسرائيلية، بما فيها تل أبيب، ردا على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل إيران منذ 13 يونيو الجاري.