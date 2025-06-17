الإعلام الإيراني: بدء هجوم صاروخي إيراني جديد على الأراضي المحتلة

من جهتها، أوضحت الشرطة الإسرائيلية أن أضرارا مادية حدثت إثر سقوط صواريخ في ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية حتى الان.كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الدفعة الصاروخية الإيرانية تراوحت بين 20 و 30 صاروخا"، مبينة ان " صاروخا إيرانيا أصاب بشكل مباشر مبنى في مدينة هرتسيليا شمال تل أبيب".وأطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار في منطقة والقدس وتل أبيب الكبرى واللد بالتزامن مع موجة الهجوم الإيراني الجديد.