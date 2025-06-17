

‏السومرية نيوز – دوليات



اعلنت وسائل إعلام ايرانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 21 من مشغلي منصات الصواريخ التابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة لرستان الغربية في عمليات اغتيال ممنهجة نفذها متسللون.



ونقلت وسائل إعلام عن نائب عن مدينة خرم آباد في قوله "استشهاد 21 شخصا في محافظة لرستان إثر هجمات الكيان الصهيوني".