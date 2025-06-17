بشأن إخلاء طهران.. ترامب يكشف فحوى تغريدته الأخيرة

وقال في تصريحات لشبكة " ": "نريد نهاية حقيقية للمشكلة النووية مع "، لافتًا إلى أنه "عندما دعوت لإخلاء ، كنتُ أريد سلامة الناس هناك".وتابع: "أتوقع ألا تُخفف من هجماتها على إيران"، مبينا أنه "قد نرسل فانس أو ويتكوف للقاء المسؤولين الإيرانيين".وأضاف: "لم أقل إنني أسعى لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد دلائل على مساعدة أو الشمالية لإيران".