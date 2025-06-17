الحرس الثوري: بدأنا موجة جديدة من هجماتنا الصاروخية وكانت أقوى وأشد من قبل

وقال الحرس الثوري في بيان إن "قواتنا الجوية بدأت قبل قليل موجة جديدة من هجماتها الصاروخية وكانت أقوى وأشد من قبل".وأضاف الحرس الثوري، "سنواصل العمليات الدقيقة والموجعة ضد الأهداف الحيوية للكيان الصهيوني حتى القضاء عليه".