الجيش الإسرائيلي: إيران لا تزال قادرة على استهداف جبهتنا الداخلية

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تصريح نشرته وسائل اعلام وتابعته ، "قتلنا رئيس أركان الحرب الإيراني، وهاجمنا منصات صواريخ أرض أرض ومستودعات صواريخ في ".وأضاف "تم إطلاق 20 صاروخا من إيران اليوم اعترضنا معظمها"، لافتا الى ان "إيران لا تزال قادرة على استهداف الجبهة الداخلية".وأكد "اننا نواجه حربا على مستقبلنا ومستقبل أبنائنا"، لافتا الى "اننا لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي".وذكر "هاجمنا مقر سلطة البث الإيرانية لأنه استعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني".