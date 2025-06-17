– دولي

ذكرت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء، انه تم تمديد إغلاق المجال الجوي الإيراني.



وقالت وسائل الاعلام في خبر تابعته ، انه "تقرر تمديد إغلاق المجال الجوي الإيراني حتى الساعة الثانية صباح يوم غد الأربعاء".