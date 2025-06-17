نشر نتائج الفحص.. ماسك يرد على اتهامه بتعاطي المخدرات

وكانت صحيفة " تايمز" قد زعمت أن ماسك تناول مواد مخدرة بشكل مكثف خلال الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي .وبحسب مصادر الصحيفة، كان ماسك يتعاطى بانتظام الكيتامين والإكستاسي والفطر المهلوس، كما ذكرت، نقلا عن مصدرين مطلعين أن الرئيس الأمريكي ربط سلوك رجل الأعمال "المجنون" خلال الأيام الأخيرة بتعاطيه للمخدرات.ولم يتضح للصحيفة ما إذا كان قد واصل تعاطي هذه المواد بعد انضمامه لإدارة ترامب وتوليه الإشراف على مكتب تحسين كفاءة العمل الحكومي الأمريكي (DOGE)، حيث اتهم ماسك الصحيفة بنشر معلومات كاذبة.