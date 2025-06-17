طائرة سعودية تغير مسارها إثر بلاغ بوجود قنبلة

وكانت الرحلة SV 5276 تقل 442 راكبا، هم 207 رجال و235 امرأة، متجهة إلى مطار الدولي عندما اضطرت لتغيير مسارها إثر تهديد بوجود قنبلة أرسل عبر البريد الإلكتروني.وأفادت الإندونيسية بأنها تبلغت من مشغل المطار الإندونيسي صباح الثلاثاء بتلقيه "تهديدا بوجود قنبلة أرسله مجهول عبر البريد الإلكتروني".حوّل مسار الطائرة إلى مدينة الواقعة في جزيرة سومطرة.وتم إجلاء الركاب قبل أن تبدأ وحدة إزالة الألغام في تفتيش الطائرة، بحسب بيان هيئة الطيران.