الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات بغرب إيران على مواقع ومنصات إطلاق صواريخ أرض أرض

وذكر الجيش في بيان، انه "تم تنفيذ غارات في غرب على عدد من المواقع ومنصات إطلاق صواريخ أرض أرض الإيرانية".من جهة أخرى، اشارت وكالة انباء الى "تفعيل منظومة الدفاع الجوي في مدينة نهاوند للتصدي لهدفين معاديين".فيما بينت، ، "سماع دوي عدة انفجارات في شمال وشرق أصفهان والدفاعات الجوية تعمل على التصدي للأهداف المعادية".