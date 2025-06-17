أكسيوس: ترامب يجتمع الآن مع فريق الأمن القومي بشأن المواجهة بين إسرائيل وإيران

ونقل الموقع عن مصدرين أمريكيين إن " يجتمع مع فريق بشأن المواجهة بين وإيران".وفي وقت سابق اليوم، كشفت مصادر تركية، عن اقتراح الرئيس التركي عقد لقاء في إسطنبول بين الرئيس الإيراني والرئيس الأمريكي لإحياء المفاوضات النووية ووضع حد للصراع بين وإسرائيل.وقالت المصادر التركية إن " ، وخلال اتصاله بالرئيس الأميركي ترمب يوم الأحد الماضي، اقترح عقد لقاء في إسطنبول يجمع ترمب بالرئيس الإيراني بزشكيان لإحياء المفاوضات النووية، ووضع حد للصراع الإيراني - الإسرائيلي، وإن الرئيس الأميركي أبدى استعداده للحضور في أسرع وقت".وأضافت المصادر أن "أردوغان أبلغ بزشكيان بالعرض التركي، في اتصال هاتفي أمس الاثنين"، لافتة إلى أن " ترغب في التزام قاطع من إيران بشأن منشآتها النووية، وأن مجرد العودة إلى طاولة المفاوضات هذه المرة لن يكون كافياً".ونقلت صحيفة "حرييت"، القريبة من الحكومة التركية عن مصادر مطلعة قولها إنه "بسبب مواقف المتغيرة، تجري أيضاً اتصالات مع دول المنطقة، خصوصاً دول ، التي لا تشعر بالارتياح إزاء إمكانية امتلاك إيران أسلحة نووية، كما لا ترغب في امتداد الحرب الإسرائيلية - الإيرانية إلى المنطقة، وتشعر بقلق من إمكانية أن تحاول إيران، بطريقة ما، جرّ دول الخليج إلى الحرب، أو إغلاق وتوقف تدفق النفط".وأوضحت مصادر الصحيفة أن "دول الخليج التي ترغب في الاستقرار، تأتي في الدول القادرة على الضغط على ترمب لإنهاء الحرب، ولذلك تُجري اتصالات وثيقة معها".