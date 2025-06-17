وكالة تسنيم: الدفاعات الجوية تعترض بنجاح الهجوم الإسرائيلي على أصفهان

وذكرت الوكالة ان "شبكة الدفاع الجوي في أصفهان، دخلت في حالة تأهب وتعاملت بقوة مع الطائرات الصهيونية بعد رصدها"، مضيفة ان "شبكة الدفاع الجوي تقوم حالياً بعمليات تدمير للأهداف المعادية في مناطق شمال وجنوب وشرق وغرب مدينة أصفهان".وأضافت ان "الأصوات الناتجة عن الانفجارات والدخان المرئي في بعض أنحاء المدينة تعود إلى نشاطات الدفاع الجوي".وأشارت الوكالة إلى انه "حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي مشكلة أو أضرار تُذكر داخل المدينة".