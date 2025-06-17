نائب ترامب: كان من الممكن أن تمتلك إيران الطاقة النووية دون تخصيب لكنها رفضت

وقال فانس، إنه كان من الممكن أن تمتلك الطاقة النووية المدنية دون تخصيب لكنها رفضت ذلك، لافتا إلى أن إيران خصبت اليورانيوم بمستويات أعلى بكثير من المستوى اللازم لأي غرض مدني.وأوضح، وفقا لما نقلته رويترز، أن "الرئيس الأمريكي قد يقرر اتخاذ إجراءات إضافية لإنهاء تخصيب اليورانيوم، وهذا القرار يعود له في النهاية".وفي وقت سابق أشار ، في تصريح على متنه طائرته الرئاسية، إلى أنني أتطلع لما هو أفضل من وقف لإطلاق النار في إيران وأسعى لنهاية حقيقية للصراع هناك، مشيرًا إلى أننا نتطلع لإذعان كامل من إيران.