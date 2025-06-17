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الجيش الإيراني: الدفاع الجوي دمر 28 هدفا معاديا خلال الـ24 ساعة الماضية
دوليات
2025-06-17 | 11:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
946 شوهد
أعلن الجيش الايراني، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط 28 هدفاً معادياً، فيما اشار الى ان الدفاع الجوي اطاح بطائرة تجسس من طراز "هرمس".
وذكر بيان للجيش تابعته
السومرية نيوز
، ان "أبطال الدفاع الجوي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعبر استخدام منظومات الرادار، والمراقبة البصرية، والرصد الإلكتروني، والصواريخ والمدفعية، تمكن من رصد وتتبع أهداف معادية، وإصابتها بدقة وإسقاطها"، لافتا الى انه "تم إسقاط 28 هدفاً معادياً".
واضاف ان "الدفاع الجوي تمكن من تتبّع طائرة تجسس مسيّرة من طراز "هرمس"، كانت تحاول التجسس على مواقع حساسة داخل البلاد"، مشيرا إلى ان "نيران الدفاع الجوي اسقطتها بدقة".
وتابع البيان ان "رجال الدفاع الجوي، مستنفرون بكامل قدراتهم، ويقفون بقوة مستخدمين الأنظمة المحلية الصنع لردع أي عدوان على أرض الوطن".
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