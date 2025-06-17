الجيش الإسرائيلي: رصد دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "رصد إطلاق صواريخ مؤخرا من باتجاه أراضي . تعمل منظومات الدفاع على اعتراض هذا التهديد".وكانت قد أعلنت بدء الموجة العاشرة من هجماتها الصاروخية ضد ضمن عملية "الوعد 3"، ردا على الهجمات الإسرائيلية على إيران والتي انطلقت فجر الجمعة الماضية.وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الثلاثاء: "بدء الموجة العاشرة من الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل"، مشيرا إلى أن تلك الصواريخ تستهدف مواقع إسرائيلية هامة واستراتيجية.