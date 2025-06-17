استغرق أكثر من ساعة.. انتهاء اجتماع ترامب مع فريقه للأمن القومي

وقال إن الاجتماع استمر لأكثر من ساعة.ولم يعلن حتى الآن عن مخرجات الاجتماع، في حين أفاد مسؤولون أمريكيون بأن تراجع عن إرسال مسؤولين كبار للقاء نظرائهم الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق.وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي إن "لا تفوز بالحرب مع ، ولن تمتلك أسلحة نووية".