واتساب يرد على التحذيرات الايرانية من استخدام التطبيق

رد المتحدث باسم واتساب على التحذيرات الايرانية من استخدام التطبيق، مشيرا الى أنه لا يتم تقديم معلومات جماعية لأي حكومة.





وقال المتحدث، "لا نقدم معلومات جماعية لأي حكومة، وقد قدمت وعلى مدار أكثر من عقد من الزمن، تقارير شفافية منتظمة تتضمن الظروف التي تم فيها طلب معلومات من واتساب".

وكان ‏التلفزيون الإيراني طلب، الثلاثاء، من الايرانيين حذف تطبيق "واتساب" من هواتفهم لاستخدامه من قبل اسرائيل في تحديد أماكنهم.