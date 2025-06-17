تفعيل المضادات الدفاعية في العاصمة طهران

أفادت وسائل إعلام دولية، الأربعاء، بتفعيل المضادات الدفاعية في العاصمة الإيرانية .

وسبق أن أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بأن هناك تقديرات في بأن ستنضم للحرب ضد هذه الليلة.

وكانت "إسرائيل" شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".