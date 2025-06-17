حماس تحذر من "التورط الأمريكي" بالعدوان على إيران

حذرت حركة حماس، الأربعاء، من خطورة ما وصفته التورط الأمريكي بأي عدوان على .

وقالت حماس في بيان، "ندين التهديدات الأمريكية ونرفض استمرار العدوان الصهيوني على الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وأضافت "نحذر من خطورة التورط الأمريكي المباشر بأي عدوان على إيران ونحمل وإسرائيل مسؤولية التداعيات".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، الثلاثاء، بأن هناك تقديرات في بأن ستنضم للحرب ضد إيران هذه الليلة.