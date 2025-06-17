إيران تقرر تمديد إلغاء الرحلات الجوية حتى ظهر الأربعاء

قررت ، الأربعاء، تمديد إلغاء الرحلات الجوية حتى ظهر اليوم.

وقالت ، "تمديد إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق أجواء البلاد إلى الساعة 2 ظهر الأربعاء".

يشار الى أن " " شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".