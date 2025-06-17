سماع انفجارات في العاصمة طهران

أفادت وسائل إعلام دولية، الأربعاء، بسماع انفجارات في العاصمة .

وقالت تلك الوسائل، "سماع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية ".

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن " يشن هجمات حاليا في ".

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، إن "سلاح الجو بدأ الآن موجة من الهجمات في طهران".

ومنذ فجر الجمعة (13 حزيران 2025) تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت " " على شن غارات جوية على إيران، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد طهران بساعات، بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.