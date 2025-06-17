الجيش "الإسرائيلي" يعلن مهاجمة طهران

أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان فجر اليوم الأربعاء، بأن بدأ الآن موجة من الهجمات في ، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الدفاعات الجوية تتصدى للأهداف.



وقال الجيش في بيان: " بدأ موجة جديدة من الهجمات في ". كما قالت وسائل إعلام دولية، "المضادات الدفاعية تتصدى لأهداف إسرائيلية في العاصمة الإيرانية طهران".



وذكرت وكالة "مهر" أن الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأهداف إسرائيلية في سماء طهران. فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في منطقة مدينة مشهد شمال شرق البلاد.