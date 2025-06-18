الصين ترسل سرا طائرات نقل إلى إيران

وذكر تقرير الصحيفة أن "البيانات أظهرت أن كل طائرة حلقت غربا على طول شمال وعبرت كازاخستان ثم جنوبا إلى أوزبكستان وتركمانستان تختفي من على شاشات الرادار عندما تقترب من ".وأشارت الصحيفة إلى أن الوجهة النهائية للرحلات كانت في كل مرة تشير إلى لوكسمبورغ، ولكن الطائرات لم تصل إلى أوروبا على الإطلاق.وقال أندريا غيزيلي، المحاضر في جامعة إكستر، للصحيفة: "لا شك أن هذه الشحنات تثير اهتماما كبيرا، نظرا لوجود توقعات بأن الصين قد تساعد إيران بطريقة أو بأخرى".وأشار في وقت سابق إلى أن العمل العسكري الإسرائيلي ضد إيران تسبب في زيادة حادة في التوترات في الشرق الأوسط، وأن الصين "تشعر بقلق عميق إزاء الأمر".