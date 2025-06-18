سيناتور جمهوري: يمكن لإيران وقف الحرب غدا

اعتبر سيناتور جمهوري أمريكي، الأربعاء، أنه يمكن لإيران وقف الحرب غدا بالتخلي عن برنامجها النووي

وقال تيم شيهي بحسب "سي إن إن"، "لا أعتقد أننا بحاجة للمشاركة بشكل مباشر في الحرب بين وإيران، وأعتقد أن قدرتنا على مساعدة إسرائيل على أن تكون دقيقة وناجحة في ضرباتها أمر أساسي".

وأضاف "الشعب الأمريكي أعلن بوضوح أنه لا يريد أن نخوض حربا بعد الآن في الشرق الأوسط"، مشيرا الى أن "الشعب الأمريكي لا يريد الانجرار إلى صراع طويل الأمد".

ولفت السيناتور الجمهوري الى أن "تغيير النظام في يأتي فقط من طرف الشعب الإيراني وليس قرارنا"، مضيفا "يمكن لإيران وقف الحرب غدا بالتخلي عن برنامجها النووي".