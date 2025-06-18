ايران: نسيطر تماما على أجواء فلسطين المحتلة

وقال تاجيك: "أيها الشعب الإيراني البطل، نهنئكم أيها المحاربون الأوفياء في حرس الإسلامية على الموجة الـ11 من عملية الوعد 3 الفخورة ".واضاف انه "تم استخدام الجيل الاول من صواريخ فتاح في هذه الموجة، لافتا الى ان عملية الوعد الصادق 3، تمثل بداية نهاية اسطورة الدفاع الجوي للجيش الصهيوني".وأوضح ان "صواريخ فتاح القوية والمناورة، اخترقت الدرع الدفاعي الصاروخي وزلزلت ملاجىء الصهاينة مرارا وتكرارا، وأرسلت برسالة قوة إلى حليف الصهاينة الغارق في الأوهام والمحرض على الحرب".كما صرح العقيد تاجيك ان الهجوم الصاروخي اظهر ان الصهاينة الساكنين في الاراضي الفلسطينية المحتلة اصبحوا بلا اي دفاع ،وان اصبحت تسيطر تماما على اجواء الاراضي الفلسطينية المحتلة.