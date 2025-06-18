بعد إسقاط مقاتلات F-35.. إيران: سنعرض اعترافات الطيارين

وأعلن المحافظ الخاص لورامين حسين عباسي "تدمير طائرة معادية حول المدينة في "، مشيرا إلى أن "الفرق الأمنية والعسكرية تجري تحقيقا في التفاصيل".وأفادت مصادر مطلعة بأن طياري مقاتلات إف-35 الإسرائيلية التي أسقطت سيدلون باعترافاتهم في برنامج خاص قريبا.وسيظهر أحد هؤلاء الطيارين على التلفزيون الوطني لكشف تفاصيل العملية.ويوم 13 يونيو الحالي، ذكرت وكالة " " أن الدفاع الجوي الإيراني تمكن من إسقاط طائرتين حربيتين إسرائيليتين، وتم أسر إحدى الطيارين وهي امرأة.