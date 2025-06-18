الحكومة البريطانية: إجلاء مؤقت لعائلات دبلوماسيينا في سفارتنا وقنصليتنا بتل أبيب والقدس - عاجل

– دوليات



أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن إجراء إجلاء مؤقت لعائلات الدبلوماسيين في سفارتها وقنصليتها في بتل أبيب والقدس.







ونقلت "رويترز" عن الحكومة البريطانية: "إجلاء مؤقت لعائلات دبلوماسيينا في سفارتنا وقنصليتنا بتل أبيب والقدس".



وأضافت نقلا عن الحكومة البريطانية أن "السفارة والقنصلية تواصلان العمل الأساسي بما في ذلك تقديم الخدمات لرعايانا".

ونقلت "رويترز" عن الحكومة البريطانية: "إجلاء مؤقت لعائلات دبلوماسيينا في سفارتنا وقنصليتنا بتل أبيب والقدس".وأضافت نقلا عن الحكومة البريطانية أن "السفارة والقنصلية تواصلان العمل الأساسي بما في ذلك تقديم الخدمات لرعايانا".