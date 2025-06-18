المرشد الإيراني: إيران لن تغفر للكيان الصهيوني انتهاك أجوائها ولن تنسى دماء شهدائها

– دوليات



أكد المرشد الإيراني الأعلى ، اليوم الأربعاء، أن لن تغفر للكيان الصهيوني انتهاك أجوائها ولن تنسى دماء الشهداء، كما أكد جاهزية القوات الإيرانية للمواجهة.







وأضاف المرشد الإيراني، أن "قواتنا المسلحة جاهزة للدفاع عن الوطن ومدعومة من المسؤولين وكل أبناء الشعب".



وتابع المرشد الإيراني أن "الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله". وقال المرشد الإيراني في كلمة متلفزة، إن " لن تغفر للكيان الصهيوني انتهاك أجوائها ولن تنسى دماء شهدائها".وأضاف المرشد الإيراني، أن "قواتنا المسلحة جاهزة للدفاع عن الوطن ومدعومة من المسؤولين وكل أبناء الشعب".وتابع المرشد الإيراني أن "الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله".

