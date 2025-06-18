للحد من الهجمات الإسرائيلية.. إيران تنشر دفاعات جوية جديدة

ونقلت وكالة أنباء " نيوز" التابعة للحرس الثوري عن مصدر قوله، إن "القوات المسلحة أدخلت منظومة رادارية جديدة في مواجهة العدوان الإسرائيلي".وكان الموقع الراداري "سوباشي" قد تعرض لأضرار في وقت سابق؛ ما دفع القوات المسلحة الإيرانية إلى الإسراع بنشر منظومة بديلة لتعزيز شبكة الدفاع الجوي والسيطرة الرادارية في المناطق الحيوية.وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز جاهزية منظومات الرصد والإنذار المبكر، وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتكثيف الاستهدافات الجوية المعادية.