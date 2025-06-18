السيد الخامنئي يحذر ترامب: إذا دخلت أمريكا الميدان ستمنى بخسارة لا تعوض

وقال السيد الخامنئي في سلسلة تدوينات، إن "دخول إلى الساحة دليل على ضعف وعجز الكيان الصهيوني".وأضاف، أن "تدخل أمريكا سيكون ضد مصالحها وأضراره عليها ستكون أكثر من أي ضرر قد يصيب ".وتابع، أن "الرئيس الأمريكي طالب الشعب الإيراني بالاستسلام لكن عليه أن يوجه تهديداته لمن يخاف التهديد".وأتم: "ستكون خسارة أمريكا إذا دخلت الميدان عسكريًا خسارة لا يمكن تعويضها".