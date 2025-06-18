الحرس الثوري يفكك شبكة سيبرانية عميلة للموساد

وذكرت العلاقات العامة لفيلق " " التابع للحرس الثوري في محافظة لرستان غرب عن اعتقال 5 عناصر ناشطة في شبكة سيبرانية عميلة لجهاز " " في مدن خرم ‌آباد وبروجرد ودورود.وقالت إنه "إثر الاجراءات الهادفة والجهادية لجهاز استخبارات الحرس الثوري في لرستان، تم تحديد واعتقال 5 عناصر ناشطة في الأجواء الافتراضية في سياق تحقيق أهداف جهاز الموساد".