قصف إسرائيلي يطال مبنى الهلال الأحمر في طهران

وقالت الإيرانية، إن "الكيان الصهيوني استهدف موقع مبنى في ".ومنذ فجر الجمعة وحتى الآن، تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت “إسرائيل” على شن غارات جوية طالت مدناً إيرانية متفرقة بينها العاصمة طهران، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد طهران بساعات، بعشرات أو مئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.