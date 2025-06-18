ورغم استخدام المصطلحين في كثير من الأحيان باعتبار أنهما يشيران إلى مصطلح واحد، إلا أن هناك فارقا دقيقا بين صواريخ سطح جو وصواريخ أرض جو.وفقا لما ذكرته موسوعة بريتانيكا المعرفية الشاملة (Encyclopaedia Britannica)، فإن صاروخ سطح جو Surface to air missiles (SAM) هو نوع من الصواريخ التي يمكن إطلاقها من البر أو البحر لاعتراض الطائرات أو الصواريخ.وبالتالي فإن أنظمة هذا النوع من الصواريخ يمكن إطلاقها بريا من اليابسة أو بحريا بحيث تكون محمولة على السفن، بمعنى أنها تشمل كل الصواريخ التي تُطلق من أي سطح، سواء كان يابسة (البر) أو سطح البحر (سفينة أو غواصة)، ضد أهداف جوية.أما صواريخ أرض جو ground-to-air missile (GTAM)، فهي تلك الصواريخ التي تطلق من اليابسة وفقا لما ذكر موقع جين ديفينس Jane’s Defence التابع لشركة (Janes) للمعلومات العسكرية، وتدرج أنظمة مثل ضمن فئتها.وبالتالي تشير صواريخ أرض جو إلى الصواريخ التي تُطلق من البر فقط لاعتراض أهداف جوية، ولا تشمل تلك المنطلقة من السفن.كان الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن طائرة حربية تابعة له تعرضت لإطلاق صاروخ سطح جو من دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات.وبحسب ما أورد الجيش فقد تم "إطلاق صاروخ سطح-جو على طائرة تابعة للقوات الجوية يتم التحكم بها عن بعد وسقوطه في المجال الجوي الإيراني ولم تقع إصابات".