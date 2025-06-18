إسرائيل تعلن تدمير مقر جهاز الأمن الداخلي الإيراني

وقال كاتس: " يواصل الإعصار ضرب ".وأضاف: "دمرت طائرات الآن مقر الامن الداخلي الإيراني".وأفاد متحدث عسكري إسرائيلي، بأن القوات الإسرائيلية نفذت مئات الطلعات الجوية قصفت خلالها أكثر من 1100 هدف داخل ، منذ بدء الهجمات صباح يوم الجمعة الماضي.وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، إيفي ديفرين، في مقطع فيديو نُشر على منصة إكس: أن "القوات الإسرائيلية تتصرف بشكل منهجي لتحييد التهديد النووي الإيراني، وقد ألحقت أضرارا جسيمة بالمنشآت النووية".وأشار إلى أن "إيران تطلق يوميا صواريخ باتجاه على شكل موجات"، لافتا إلى أنه "تم إطلاق نحو 30 صاروخا باليستيا في موجتين ليلة أمس".