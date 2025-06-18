"علينا التحضر للحرب".. واشنطن تخصص 26 ملياراً لتطوير القدرات النووية

وقال هيغسيث خلال إحاطة في : "نزيد ميزانية على نحو يمكننا من تعزيز أمننا ومواجهة التحدي الصيني".وأضاف: "نوفر التكنولوجيات الحديثة وخصصنا 26 مليار دولار لتطوير قدراتنا النووية".وتابع، أنه "إذا أردنا السلام علينا أن نحضر أنفسنا للحرب ونسعى للسلام ولكن نستعد للحرب".