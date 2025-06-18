بعثة إيران الأممية: لا تفاوض ولا سلام بالإكراه

وقالت البعثة، ان " لا تفاوض تحت الإكراه ولن تقبل السلام تحته وبالتأكيد ليس مع من يشعل الحروب".وأضافت: "إيران سترد على أي تهديد بتهديد مضاد وعلى أي إجراء بإجراءات مماثلة".وقبل قليل، ذكرت وكالة رويترز للانباء، ان وفدا تفاوضيا إيرانيا وصل الى .ونقلت رويترز عن مصدر مسؤول قوله ان "وفدا تفاوضيا إيرانيا وصل قبل قليل الى سلطنة ".جاء ذلك بعد دقائق من اعلان الرئيس الاميركي ان "الأسبوع المقبل سيكون حاسما في ما يتعلق بإيران وربما يحدث ذلك قبل نهاية الأسبوع".