تعرف على سعر هاتف دونالد ترامب ومواصفاته

الحدث شهد أيضًا الكشف عن أول منتج رئيس للشركة، وهو الهاتف الذكي "T1 Phone"، الذي يتميز بتصميم ذهبي لافت وهُوية أمريكية واضحة، في تعبير مباشر عن التي تروج لها عائلة .وبحسب وسائل موقع "إنفوباي" تسعى عائلة ترامب، تحت إشراف ترامب، إلى تقديم خدمات اتصالات تمثل "القيم التقليدية" وتعكس الفخر بالابتكار المحلي.يهدف المشروع إلى منافسة الشركات الكبرى من خلال التركيز على التصنيع المحلي، وتقديم خدمة عملاء مخصصة، وجودة عالية.خدمة اتصالات بهوية وطنيةمشروع "ترامب " يوفر حزمة اشتراك شهري بسعر 47.45 دولار، تشمل مكالمات ورسائل نصية وبيانات غير محدودة. كما تشمل الحزمة ميزتين إضافيتين: خدمة الرعاية الطبية عن بُعد "Telehealth" لتقديم الاستشارات والوصفات عبر الهاتف، إضافة لخدمة مساعدة مجانية على الطريق.وأكد إريك ترامب أن جميع مراكز الاتصال ستُدار من داخل ، وأن تصنيع الأجهزة سيتم محليًا قدر الإمكان، رغم أن "ترامب موبايل" ستعتمد على شراكات مع مزودي خدمات حاليين لتوفير تغطية الجيل الخامس 5G".رسالة سياسيةالهاتف الذكي "T1" هو العنصر الأبرز في المشروع، ويتميز بلونه المعدني، ويُعتبر رمزًا للهوية الوطنية والانتماء السياسي.ونقش العلم الأمريكي على الجهة الخلفية من الهاتف، فيما تظهر على شاشته الرئيسة عبارة "لنجعل عظيمة مرة أخرى"، وهو الشعار الأشهر لحملات الانتخابية.ويبلغ سعر الهاتف 499 دولارًا أمريكا (قبل الضريبة)، ويمكن حجزه مسبقًا مقابل 100 دولار. ومن المقرر طرحه في الأسواق خلال آب المقبل.مواصفات متوقعةورغم عدم نشر المواصفات الكاملة رسميًا حتى الآن، تشير المعلومات الأولية إلى أن "T1" سيكون ضمن الفئة المتوسطة العليا، ومن أبرز مواصفاته: شاشة OLED بقياس 6.8 بوصة، بمعدل تحديث 120 .ويأتي بمعالج قوي مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، وتخزين داخلي بسعة 256 غيغابايت مع دعم التوسعة، بنظام تشغيل أندرويد.كما يتضمن كاميرا رئيسة بدقة 50 ميغابكسل مع مستشعر ماكرو، وبطارية بسعة 5000 مللي .