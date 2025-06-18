السفارة الأمريكية لدى "إسرائيل" تنشر إشعاراً عاجلاً

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "إشعار عاجل! للمواطنين الأميركيين الراغبين بمغادرة - في إسرائيل"، مشيراً إلى أن "السفارة تعمل على تنظيم رحلات إجلاء جوية وبحرية للمواطنين الأميركيين".واضاف: "يجب عليكم التسجيل في برنامج التسجيل الذكي للمسافر وسيتم إعلامكم بالمستجدات".والثلاثاء، أعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل أنها "ليست في وضع يسمح لها في الوقت الحالي بإجلاء الأميركيين أو مساعدتهم بشكل مباشر في مغادرة إسرائيل".