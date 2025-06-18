عودة عبور سفن الحاويات العملاقة قناة السويس

وعبرت اليوم الأربعاء سفينة الحاويات العملاقة "CMA CGM OSIRIS" بحمولة إجمالية تبلغ 154 ألف طن، ضمن قافلة الجنوب قادمة من ومتجهة إلى ميناء ، عبر المجرى الملاحي الجديد للقناة.وأكد الفريق رئيس بدء مرحلة جديدة في استعادة قناة لحركة عبور سفن الحاويات العملاقة، خاصة بعد فترة تراجع في عبور السفن نتيجة الأحداث في منطقة البحر الأحمر، وهجمات الحوثيين على السفن بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع .