​واشنطن تنقل 30 طائرة عسكرية إلى أوروبا

وبحسب البيانات التي راجعتها شبكة " " فإن جميع الطائرات المنقولة هي ناقلات وقود عسكرية أمريكية تُستخدم لتزويد المقاتلات والقاذفات بالوقود جوا. وفقا لموقع "فلايت رادار 24"، توقفت سبع منها على الأقل - من طراز KC-135 - في قواعد جوية أمريكية في إسبانيا واسكتلندا وإنجلترا.وجاءت هذه التحركات فيما تستمر " " وإيران في تبادل الضربات، بعد أن شنت "إسرائيل" عملية يوم الجمعة لتدمير البرنامج النووي الإيراني.ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التحركات الأمريكية مرتبطة مباشرة بالحرب الإسرائيلية على ، لكن أحد الخبراء وصفها لـ"بي بي سي فيرفاي" بأنها "غير اعتيادية تماما".