الحرس الثوري الإيراني يعلن استخدام صواريخ "سجيل" الثقيلة

وقال الحرس الثوري في بيان، "استخدمنا صواريخ سجيل الثقيلة بعيدة المدى في الموجة 12 الصاروخية ضد الكيان الصهيوني".

وأضاف "دمرنا الدفاعات الجوية للجيش الصهيوني وأجواء الأراضي المحتلة مفتوحة لصواريخنا ومسيراتنا"، مشيرا الى أن "الهجمات الصاروخية ستكون مركزة ومتواصلة وفتحنا أبواب الجحيم على الصهاينة".

وكانت " " شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".