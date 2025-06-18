الجيش "الإسرائيلي" يعلن مهاجمة 20 هدفا في إيران

أعلن الجيش "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء، عن مهاجمة 20 هدفا عسكريا في .

وقال الجيش في بيان، "استهدفنا مواقع إنتاج أسلحة وأجهزة طرد مركزي ومواقع تطوير لمشروع الأسلحة النووية الإيرانية".



وأضاف "60 مقاتلة أنهت قبل قليل سلسلة هجمات على 20 هدفا عسكريا في "، موضحا أن "المواقع التي استهدفناها تستخدم لتمكين إيران من توسيع تخصيب اليورانيوم لإنتاج أسلحة نووية". ولفت الجيش "الإسرائيلي"، "هاجمنا مصانع لإنتاج المواد الخام ومكونات تجميع الصواريخ ومواقع لإنتاج أنظمة دفاع جوي بإيران"، مضيفا " سنواصل إلحاق الضرر ببرنامجي الأسلحة النووية والصاروخية للنظام الإيراني".