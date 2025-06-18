بريطانيا في حالة تأهب تحسبا لضربة أمريكية على إيران

ويوم الأربعاء، ترأس ستارمر اجتماعا طارئا للجنة المدنية "كوبرا" في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأميركي ما إذا كان سينضم إلى الضربات الإسرائيلية ضد .وجاء الاجتماع رفيع المستوى بعد عودة ستارمر من قمة مجموعة السبع في كندا حيث أكد وغيره من قادة العالم "التزامهم بالسلام والاستقرار".وقال متحدث باسم : "ترأس رئيس الوزراء اجتماعا وزاريا للجنة الطوارئ المدنية (كوبرا) بعد ظهر الأربعاء حول الوضع في الشرق الأوسط".وأضاف أنه "تم إطلاع الوزراء على الجهود المبذولة لدعم المواطنين البريطانيين في المنطقة وحماية ، فضلا عن الجهود الدبلوماسية الجارية".وكان ستارمر أكد في وقت سابق أن مهتم بتخفيف التصعيد في الشرق الأوسط، قائلا إنه لم يسمع شيئا من الرئيس الأميركي يشير إلى أن مستعدة للتدخل.