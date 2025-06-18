إطلاق صواريخ من إيران بإتجاه "إسرائيل"

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية"، الخميس، عن رصد إطلاق صواريخ من .

وقالت الجبهة، "رصد إطلاق صواريخ من في اتجاه ".

وأضافت "إطلاق صفارات الإنذار في ومناطق أخرى وسط إسرائيل".

بدوره، قال الجيش "الإسرائيلي"، "رصدنا قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد".