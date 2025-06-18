بدء اجتماع غرفة العمليات بين ترامب وكبار المستشارين

و قالت وسائل إعلام دولية، إن "اجتماع بين الرئيس الأمريكي وكبار المستشارين وأعضاء ، بدأ في ".

الى ذلك، نقلت "وول " عن 3 مصادر، " أبلغ كبار مساعديه أنه وافق على خطط الهجوم على "، مضيفة "ترمب أرجأ الأمر النهائي بمهاجمة إيران لمعرفة إمكانية تخليها عن برنامجها النووي".



بدورها، قالت "سي إن إن" عن مصدر بالكونغرس، " ستقدم إحاطة سرية حول إيران لمجلس الشيوخ في وقت مبكر الأسبوع المقبل".

وكان ترامب كشف، الأربعاء، أن إيران تريد الاجتماع مع ، معلقا بالقول "قد نفعل ذلك"، فيما أشار الى أنه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران.