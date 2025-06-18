طهران: نتنياهو افتعل الحرب لتدمير مسار الدبلوماسية

اعتبر ، الخميس، أن الإسرائيلي افتعل الحرب لتدمير مسار الدبلوماسية.

وقال عراقجي في كلمة له، "على العالم أجمع أن يعلم أن تتصرف دفاعا عن النفس فقط".

وأضاف "لم نرد حتى الآن إلا على النظام الإسرائيلي وليس على من يساعده ويدعمه"، معتبرا أن "نتنياهو افتعل هذه الحرب لتدمير مسار الدبلوماسية".

ولفت ، "أثبتنا عمليا ما التزمنا به علنا ولم ولن نسعى أبدا لامتلاك أسلحة نووية"، مضيفا "نواصل التزامنا بالدبلوماسية إلا مع النظام الإسرائيلي غير الشرعي والمبيد والمحتل".