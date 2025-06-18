تسنيم الإيرانية: الدفاع الجوي أسقط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمس غربي البلاد

وذكرت الوكالة، أن "الدفاعات الجوية الايرانية اسقطت مسيرة اسرائيلية من نوع هرمس غربي البلاد".وفي وقت سابق، أعلنت ، عن إطلاق صواريخ ثقيلة نحو " ".وقالت الوكالة، أنه "تم إطلاق دفعة من الصواريخ الثقيلة نحو إسرائيل".كما قال التلفزيون الإيراني، "بدء الموجة 13 من عمليات الوعد 3 عبر إطلاق صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى".وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية" أعلنت، الخميس، عن رصد إطلاق صواريخ من .