أكسيوس: ترامب لن يجر بلاده إلى حرب طويلة الأمد مع ايران

وذكر اكسيوس عن مسؤولين امريكيين، أن " يريد التأكد من أن الهجوم ضروري حقا ولن يجر بلاده إلى حرب طويلة الأمد".وتابعوا، أن "ترامب يريد التأكد من أن الهجوم المحتمل يحقق بالفعل هدف تدمير برنامج النووي"، واشاروا الى، أن "القنابل الخارقة الضخمة لم تستخدم قط في ساحة المعركة".ولفتوا الى انه "لا نريد أن نضطر لضرب إيران وترمب ليس مقتنعا حتى الآن بضرورة ذلك".